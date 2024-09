Va fi activat planul rosu de interventie la nivelul judetului Cluj. Mobilizare masiva de resurse pentru un exercitiu in premiera

Un exercitiu international cu forte in teren sub denumirea "Rail Invest 2024", eveniment in premiera in Romania, va avea loc miercuri, 25 septembrie, intre orele 09:00-16:00, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj.Scenariul exercitiului presupune un accident feroviar simulat intre un tren de marfa si un tren de calatori, in zona iesirii din statia CFR Cluj-Napoca spre Oradea. Trenul de marfa va avea 15 vagoane incarcate cu combustibil si va intra in regim de ... citește toată știrea