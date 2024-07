Va fi COD PORTOCALIU de canicula la Cluj! Minimele termice nu vor cobori sub 20 de grade, vom avea parte de o noapte tropicala

Miercuri este in vigoare o avertizare Cod galben de canicula valabila in Cluj si in mai multe judete din tara. Restul tarii se afla sub avertizare Cod portocaliu.Valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi de 33...37 de grade, va fi disconfort termic ridicat si local canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati.Local, minimele nu vor cobori sub 20 de grade, ... citește toată știrea