Va incepe in Cluj-Napoca constructia centrului de colectare pentru deseuri voluminoase si din constructii

Asocierea Nord Conforest - B.T. Best Tools Company va construi centrul mare de colectare prin aport voluntar de la Pata Rat. In afata de acest centru, in aceeasi zona, urmeaza sa se mai construiasca si un centru de colectare mic, ambele fiind finantate preponderent din fonduri europene in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. In acestea se vor colecta deseurile din constructii, mobilier. deseuri periculoase, textile, oglinzi, deseuri periculoase, deseuri vegetale, cadavre de ... citește toată știrea