Vacanta de Paste 2024. Cand trebuie sa se intoarca elevii la scoala pentru ultimul modul al anului scolar

Elevii vor avea vacanta de Paste in perioada 27 aprilie - 7 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Dupa vacanta de Paste, elevii se vor intoarce la scoala pentru ultimul modul al anului scolar 2023-2024.Ultima vacanta a elevilor a fost in luna februarie, vacanta de schi. Perioada acestei vacante a fost decisa la nivelul fiecarui judet de inspectoratele scolare si a durat o saptamana.Vacanta de Paste din acest an va avea 10 zile. Dupa aceea, elevii se vor intoarce la ... citește toată știrea