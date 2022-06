Vaccinurile impotriva COVID-19 au salvat in jur de 20 de milioane de vieti, la nivel global, in primul an in care au fost administrate

Un studiu de amploare arata ca vaccinurile impotriva COVID-19 au salvat aproximativ 20 de milioane de vieti la nivel global, in primul an in care au fost administrate, potrivit BBC, citata de rador.ro.Cercetatorii de la Imperial College London, care au studiat date colectate din 185 de tari, sustin ca statele cu venituri mai mari au avut rezultate mult mai bune, intrucat si-au putut permite accesul la vaccinuri.Coordonatorul studiului a apreciat initiativa COVAX pentru acces la vaccinuri, ... citeste toata stirea