,,Vad aceleasi gunoaie zilnic de luni de zile, este sub orice critica" - Clujenii din Buna Ziua, nemultumiti de curatenia din cartier

Un clujean care locuieste in Buna Ziua s-a saturat de murdaria din spatiile verzi ale cartierului.Acesta sustine vede unele gunoaie in aceste locuri de mai bine de cateva luni, semn ca curatenia este deficitara.,,Murdarie pe toata strada Buna ZIua pe spatiul verde. Vad aceleasi gunoaie zilnic de luni de zile, este sub orice critica. Vorbim de spatiul de 1.5/ 2 metrii care apartine spatiului public nu de terenuri private", le-a transmis ... citește toată știrea