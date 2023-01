Val de aer polar peste Romania: Se vor inregistra temperaturi negative in toate regiunile din tara

Dupa o luna ianuarie calda, asemanatoare cu o luna insorita de primavara, vremea se raceste puternic si in mai multe zone din tara va ninge abundent.Meteorologii anunta ca temperaturile vor scadea pana la minus 10 grade Celsius. In sud-vest, sud si est vor fi precipitatii slabe sub forma de lapovita si ninsoare. In weekend sunt anuntate ninsori, posibil abundente dar si un episod de viscol sever in zona de munte a Transilvaniei.Se vor inregistra temperaturi negative in toate regiunile din ... citeste toata stirea