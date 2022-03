Val de aer siberian peste Romania. Temperaturile minime vor cobori pana la minus 18 grade Celsius

Informarea emisa de meteorlogii ANM vizeaza vreme deosebit de rece, ger noaptea si dimineata si intensificari ale vantului in toata tara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ger, in toata tara. Alerta a intrat in vigoare la ora 10.00 si este valabila pana sambata, 12 martie.Astfel, in intervalul 9-12 martie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Va fi ger noaptea si dimineata, la inceput in depresiunile intramontane si in dealurile subcarpatice, ... citeste toata stirea