Val de incendii de vegetatie in tot judetul. Ce zone sunt afectate

Pompierii clujeni intervin, la aceasta ora, 11 incendii de vegetatie cu risc in toate zonele judetului Cluj. Problema este aceeasi, oamenii dau foc resturilor vegetale si lasa focul nesupravegheat.Zonele afectate de incendii, luni, 21 martie:Incendiu de vegetatie uscata in mun. Cluj-Napoca, str. Hodai.Incendiu de vegetatie in loc Jichisu de JosIncendiu de vegetatie uscata in loc Gadalin.Incendiu de vegetatie uscata in loc. Boju. ... citeste toata stirea