Val de ironii pe internet la anuntul inchirierii unei garsoniere minuscule. "O incalzesti cu o lumanare"

O garsoniera de numai 11 metri patrati este scoasa spre inchiriere in cartierul clujean Gheorgheni, cu 200 de euro. Anuntul a starnit hohote de ras pe internet si a adunat peste 10.000 de comentarii in mai putin de doua zile, iar reactiile au devenit virale. Anuntul inchirerii unei garsoniere de numai 11 metri patrati i-a amuzat teribil pe internautii care s-au intrecut in comentarii care de care mai nostime."Va propunem spre inchiriere o garsoniera in cartierul Gheorgheni. Localizare: Strada ... citeste toata stirea