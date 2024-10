Val de nemultumiri de la clujenii din Borhanci afectati de un nor de praf continuu: "Copiii nostri respira praf. Nu mai putem usca rufele afara"

Un clujean care locuieste pe strada Remenyik Sandor din cartierul Borhanci sustine ca nivelul poluarii cu particule de praf este unul alarmant in zona. Strada nu este asfaltata, iar in urma vehiculelor de mare tonaj aflate in tranzit se ridica un nor de praf.Din acest motiv, oamenii spun ca "respira praf" zilnic, de cateva luni bune.Acest lucru le afecteaza semnificativ calitatea vietii, fiind ingrijorati pentru sanatatea lor si a copiilor lor. Mai mult, din cauza prafului, terasele si ... citește toată știrea