Val de nemultumiri dupa ce cresele au trecut la Ministerul Educatiei. Parintii, revoltati: "Lasati cresele in pace!"

Cresele din toata tara au trecut din administrarea primariilor in cea a Ministerului Educatiei. La Cluj-Napoca, aceasta schimbare a produs mari nemultumiri in randul angajatilor creselor, care au intrat in greva japoneza, dar si in randul parintilor, care au semnat petitia "Lasati cresele in pace!". Legea 17 din 13 ianuarie 2022 prevede trecerea creselor din administrarea primariilor in cea a Ministerului Educatiei.In 5 iunie au aparut normele de aplicare care prevad cum se face, efectiv, ... citeste toata stirea