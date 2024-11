Val de nemultumiri, dupa modernizarea unei strazi din Gruia! Clujenii spun ca problemele grave nu se rezolva: "E pacat sa faca lucrurile partial"

Strada Stefan Ludwig Roth din Cluj-Napoca se afla in plin proces de modernizare. In timp ce Primaria spera ca asfaltarea strazii va imbunatatii infrastructura si accesibilitatea din zona, cetatenii care locuiesc in apropiere sunt nemultumiti.Doi clujeni au venit cu o serie de propuneri pentru o reabilitare completa si eficienta a strazii, sugerand asfaltarea integrala a carosabilului si implementarea unor masuri de restrictie a traficului greu, pentru a proteja cladirile istorice din apropiere. ... citește toată știrea