Val de spargeri intr-un cartier din Cluj! Locuitorii, ingroziti sa mai iasa din case: "Sunt trei barbati care se plimba cu o duba furata"

Mai multi locuitori din cartierul Colonia Sopor, Cluj-Napoca, atrag atentia ca in ultimele saptamani au avut loc mai multe spargeri.Acestia sustin ca cel putin trei proprietati, mai exact doua rulete si un garaj, au fost atacate de mai multi indivizi."Dorim sa va atragem atentia ca in ultimele saptamani a avut loc un val de spargeri in cartierul nostru. Cel putin trei proprietati (doua rulote si un garaj) au fost atacate. Politia a vizitat si a luat amprente; din cate stim, nu au fost ... citește toată știrea