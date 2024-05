Val urias de concedieri in IT-ul clujean. Un angajat sustine ca 200 de angajati Gameloft vor ramane fara job. Conducerea nu a confirmat inca informatia

Un val urias de concedieri din industria IT clujeana este anuntat peste foarte putin ca se va produce. Astfel un angajat al companiei Gameloft a trimis o scrisoare prin care anunta ca in cursul zilei de 13 mai 2024 a fost organizata o sedinta interna in cadrul companiei Gameloft. In cadrul acesteia angajatii au fost anuntati ca in 10 iunie vor primi preavizele, iar ultima zi de lucru va fi 10 iulie 2024, deoarece compania isi va opri activitatea la Cluj. Informatia nu au fost inca confirmata de ... citește toată știrea