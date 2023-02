"Valorile Clujului". A fost prins inca un sofer drogat, la volanul masinii, de politistii clujeni

Numarul soferilor prinsi drogati la volan il va depasi curand pe cel al conducatorilor auto beti in judetul Cluj. In ultimii ani, trendul celor care conduc drogati este in crestere, atrag atentia politistii. Un asemenea incident a fost descoperit chiar astazi, politistii au identificat un sofer care conducea drogat si fara permis, in localitatea Izvoru Crisului.La data de 17 februarie, in jurul orei 01.40, politistii orasului Huedin au oprit pentru verificari un autoturism condus de un barbat ... citeste toata stirea