Valul 5 al pandemiei, in scadere. Economistii din Cluj care monitorizeaza coronavirusul: sub pragul de 10.000 de cazuri noi zilnic

Numarul cazurilor noi de infectie cu coronavirus e in scadere, dupa cum arata echipa din Cluj care monitorizeaza pandemia in Romania."In umbra conflictului ruso-ucrainean valul 5 al pandemiei se afla in retragere. Modelul nostru de previziune estimeaza ca exista o probabilitate ridicata ca numarul cazurilor noi zilnice sa nu treaca nici de pragul de zece mii in cursul acestei saptamani", arata echipa Covid-19: Romanian Economic Impact Monitor.Ieri au fost inregistrate in Romania sub 4.800 ... citeste toata stirea