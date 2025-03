Vandalism in plina zi la Cluj! Masina zgariata pana la tabla in cartierul Gheorgheni FOTO

Un incident neplacut a avut loc astazi, in jurul orei 14:00, in cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca. Un autoturism parcat pe strada Bistritei, vizavi de farmacia Catena, a fost vandalizat de o persoana necunoscuta. Autorul ar fi zgariat masina aparent far niciun motiv, provocand pagube semnificative.Persoana responsabila nu a fost inca identificata, iar pagubitul face apel la cei care au fost martori la incident sau pot oferi ... citește toată știrea