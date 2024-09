Vandalism pe o strada din Grigorescu. Un barbat a distrus oglinzile masinilor de la mai multi clujeni

Un barbat a distrus oglinzile la 7 masini, aflate in parcari, pe o strada din Grigorescu. La fata locului au intervenit politistii."In cursul noptii trecute, in jurul orei 23.45, politistii locali din cadrul patrulei de ordine publica au depistat pe strada Grigore Alexandrescu, in dreptul imobilului cu nr. 39, o persoana de sex masculin care lovea oglinzile ... citește toată știrea