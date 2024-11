Vant, ploaie si temperaturi scazute in toata tara. La Cluj sunt anuntate ninsori in toata regula

Astazi, 21 noiembrie, vremea se va raci semnificativ in toata tara, iar pe parcursul zilei sunt anuntate precipitatii predominant sub forma de ninsoare.In Cluj, ziua de joi va fi rece, cu temperaturi maxime de 3 grade Celsius. Reamintim ca judetul Cluj se afla sub COD GALBEN de precipitatii, intensificari ale vantului si ninsori. De asemenea, pe timpul noptii vom avea ... citește toată știrea