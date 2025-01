Vant puternic si polei in mai multe zone din tara. Avertizarea meteorologilor e pana marti

ANM anunta intensificari ale vantului si polei in mai multe zone, incepand de duminica seara pana marti dimineata.Conform meteorologilor, in perioada 05 ianuarie, ora 20 - 07 ianuarie, ora 10, vor fi intensificari ale vantului si polei in mai multe regiuni si la munte.Vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu rafale de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, temporar si de 80...90 km/h, precum si in Banat si Crisana, unde vor fi viteze de 40...50 km/h. ... citește toată știrea