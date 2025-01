Vant puternic si viscol in zona de munte a Clujului! CODUL PORTOCALIU a fost prelungit

Zona de munte a Clujului ramane sub cod portocaliu de vant puternic si viscol! ISU Cluj a anuntat ca avertizarea a fost prelungita pana la ora 17.00.,,Avertizarea cod portocaliu pentru zona de munte se mentine si in intervalul orar 14.00-17.00.", a transmis ISU Cluj.Amintim ca aceasta este a treia ora cand alerta este prelungita astazi, fiind emise si avertizari Ro-Alert in acest caz. In zona mentionata se inregistreaza vant puternic, cu viteze la ... citește toată știrea