Vantul a provocat pagube serioase in zonele de munte din Cluj.In urma avertizarii meteorologice COD Portocaliu de vant puternic, valabila noaptea trecuta in zona de munte a judetului Cluj, pompierii clujeni au fost chemati sa intervina in localitatile Ciucea si Muntele Baisorii.Astfel, in jurul orei 8:00, o autospeciala de la Detasamentul Huedin s-a deplasat in localitatea Ciucea, pentru degajarea unui stalp de electricitate, cazut pe o casa.