Consilierii locali au respins pentru a doua oara vanzarea locuintelor ANL din blocul de pe strada Tasnad din Cluj-Napoca, unde pe lista cumparatorilor se afla consiliera locala PNL, Loredana Pop, in calitate de chirias al Primariei si aceasta urmand sa cumpere in rate, cu peste 21.000 de lei, unul dintre aceste apartamente. Cu mai multi consilieri absenti de la sedinta, grupul PNL si UDMR, care au majorita in Consiliul Local, nu au reusit sa treaca proiectele nici de aceasta data.Consilierii