Vanzatorii si producatorii neautorizati de petarde si artificii risca pedeapsa cu inchisoarea. Comerciantii sunt vizati de ITM Cluj

In perioada 09.12.2024 - 08.01.2025, Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj efectueaza controale, in cadrul unei actiuni nationale de verificare a modului in care se respecta prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.In cazul in care exista incalcari ale prevederilor legale, de catre agentii economici, acestia vor primi amenzi de pana la 15.000 de lei.Regulile privind regimul materiilor explozive:Vanzarea articolelor pirotehnice se face numai de catre persoanele juridice ... citește toată știrea