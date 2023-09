Sute de apeluri la 112, care semnalau urgente in principalele destinatii de vacanta din tara, au fost preluate in aceasta vara. La nivel national, operatorii STS au preluat si procesat peste trei milioane de apeluri.Conform Serviciului de Telecomunicatii Speciale, de la inceputul lunii iunie si pana la finalul lunii august, 743 de apeluri au anuntat situatii de urgenta in care au fost implicate persoane aflate in zone montane."13 apeluri s-au referit la caderi de la inaltime, 193 de apeluri ... citeste toata stirea