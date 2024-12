Varianta finala a ordonantei austeritatii, publicata de Ministerul Finantelor/Pe langa inghetarea salariilor bugetarilor si pensiilor aduce cresterea impozitului pe dividente, scaderea pragului de impozitare la microintreprinderi si reintroduce "taxa pe s

Proiectul oficial de OUG a austeritatii a fost publicat duminica, 29 decembrie, de Ministerul Finantelor. Documentul prevede inghetarea salariilor bugetarilor si a pensiilor, dar si cresterea impozitului pe dividende de la 8% la 10%. In acelasi timp, pragul la microintreprinderi scade de la 500.000 de euro, cat este in prezent, la 250.000 de euro anul viitor si 100.000 de euro in 2026. Guvernul intentioneaza sa reintroduca si celebra "taxa pe stalp" inventata de guvernul Ponta in 2014 si care a ... citește toată știrea