Stiati ca din luna ianuarie 2023, varsta de pensionare a femeilor din Romania a crescut?Pana in decembrie 2022, varsta de pensionare la femei era de 61 de ani si 9 luni, acum a crescut la 62 de ani. Cresterea va fi treptata si femeile vor fi tinute in final campul muncii pana la 65 de ani, o varsta egala cu cea a barbatilor.Astfel, pana in ... citeste toata stirea