Varsta de votare scade la 16 ani pentru alegerile locale si parlamentare, daca legea trece

Senatul a adoptat, marti, propunerea legislativa privind scaderea varstei de pensionare de la 18 ani la 16 ani.In sedinta Senatului de miercuri 7 septembrie, a fost citita in plen nota de adoptare tacita a propunerii legislative potrivit careia romanii ar putea vota de la 16 ani la alegerile locale si europarlamentare.Proiectul initiat de catre parlamentari PNL, USR, AUR, dar si neafiliati, urmeaza sa fie dezbatut si de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.Se propune modificarea ... citeste toata stirea