Varsta medie la care romanii incep sa fumeze este de 18 ani. Cati incep sa fumeze inainte sa implineasca 14 ani

Media varstei de debut in consumul produselor din tutun la romani este de 18,6 ani, iar in cazul a 12,4% dintre fumatori, aparitia acestui comportament s- a intamplat inainte de implinirea varstei de 14 ani, se arata intr-un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, transmis in contextul in care joi este marcata Ziua Nationala fara Tutun.La nivel national, potrivit rezultatelor ultimului studiu in populatia generala (General Population Survey), realizat de Agentia Nationala Antidrog, supa ... citeste toata stirea