Varstnicii din Cluj-Napoca isi cer drepturile: "Nu este cinstit sa fim exclusi si penalizati"

In Cluj-Napoca, transportul in comun este esential pentru o mare parte dintre locuitori, iar preturile abonamentelor pot fi destul de mari pentru persoanele cu venituri mai mici. Tocmai in aceasta idee, CTP Cluj ofera mai multor cetateni transport redus sau gratuit, iar printre acestia sunt si o mare parte dintre pensionari. Insa, un clujean este de parere ca toti pensionarii ar trebui sa beneficieze de gratuitate, motiv pentru care a facut o sesizare autoritatilor locale.Autoritatile locale ... citește toată știrea