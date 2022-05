Vasile Dincu a oferit noi detalii despre stagiul militar voluntar care urmeaza sa fie introdus in Romania. Cu cat va fi platit un soldat voluntar

Proiectul de lege care va reglementa stagiul militar voluntar in Romania si care se refera atat la voluntari in rezerva, cat si la stagiul militar voluntar va fi gata "in foarte scurt timp", spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. Potrivit acestuia, la acest moment ar exista 1.400 de cereri pentru rezervisti voluntari in Armata.Dincu a declarat, marti, 3 mai, la Digi 24, ca miercuri ar urma sa fie ultimele discutii pe proiectul de lege privind stagiul militar voluntar, apoi acesta ar urma sa ... citeste toata stirea