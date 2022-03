Vasile Dincu, despre alegerea NATO de a trimite soldati in Romania: "Alianta transmite un mesaj, transmite un sentiment de siguranta"

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, sustine ca ideea de consolidare al flancului estic al NATO transmite un sentiment de siguranta, dupa ce liderii NATO au decis infiintarea unui grup de lupta inclusiv in Romania.Ministrul Apararii precizeaza ca viitorul grup de lupta NATO din Romania si sustine ca acest lucru: "presupune in jur de 1.000 de soldati. A fost anuntata natiunea-cadru, care este Franta, care si-a intarit nu numai prezenta in Romania si relatiile cu Romania, existente de dinainte, dar ... citeste toata stirea