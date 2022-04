Vasile Dincu, dupa inaugurarea unui centru de refugiati in Cluj: In acest moment vorbim doar de sprijin umanitar pentru Ucraina, nu de armament

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat miercuri, 20 aprilie, la inaugurarea centrului pentru refugiati din Cluj ca, cel putin deocamdata, sprijinul pe care Romania il acorda Ucrainei este, si va fi pe o perioada destul de indelungata, strict umanitar, nu si militar (trimitere de armament)."Nu vorbim despre armament in acest moment. Asa cum a spus premierul ieri intr-o declaratie, in acest moment suntem concentrati pe ajutor umanitar",a declarat Vasile Dincu in conferinta de ... citeste toata stirea