Social-democratul sustine ca in proiectul Deca "exista in acest moment un sistem de incompatibilitati care discrimineaza si limiteaza libertatile definite prin Constitutie", fara a spune exact care sunt aceste incompatibilitati pe care le critica. De notat, insa, ca singurele noutati in regimul incompatibilitatilor introduse de ministrul Ligia Deca in ... citeste toata stirea