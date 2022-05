Vasile Dincu: Marea Neagra este blocata, exista si informatii legate de existenta unor campuri de mine

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca in Marea Neagra este "un relativ calm", insa exista si informatii legate de existenta unor campuri de mine, iar pentru aceasta a aparut si o ingrijorare internationala. Italia a intervenit intr-o prima faza la o operatiune de deminare.Vasile Dincu a declarat, marti seara, la Digi24, ca sunt in jur de 14 vane de razboi in Marea Neagra."In Marea Neagra, in acest moment exist un relativ calm, chiar daca o serie de bombardamente la sol au fost ... citeste toata stirea