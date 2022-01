Vasile Dincu: Nu se pune problema de a trimite soldati sau echipamente in Ucraina. Nu s-a discutat despre activarea rezervistilor

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca nu se pune problema ca Romania sa trimita soldati sau echipamente in Ucraina si a subliniat ca nu s-a discutat despre activarea rezervistilor.Dincu a precizat ca, in sedinta CSAT de miercuri, discutia se va axa pe problema impactului asupra Romaniei a unui posibil conflict militar in Ucraina - impactul economic, cu privire la rezilienta societatii, impactul asupra opiniei publice."Vom propune o serie de masuri, pentru ca vor fi ... citeste toata stirea