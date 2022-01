Vasile Dincu: "UN OBIECTIV IMPORTANT PENTRU JUDEEsUL CLUJ, APROBAT ASTAZI DE GUVERNUL ROMANIEI!"

In sedinta Guvernului Romaniei de miercuri, am adoptat proiectul de hotarare care va avea ca finalitate modernizarea caii ferate Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor. Este un moment important pentru regiunea de Nord-Vest a tarii, in special pentru judetele Cluj, Salaj si Bihor care vor beneficia in mod direct de investitiile care vor fi realizate si care vor permite cresterea vitezei de circulatie pe acest tronson la 80 km/h pentru garniturile de marfa si o viteza maxima de 160 km/h pentru ... citeste toata stirea