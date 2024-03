Vernisaj diseara la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, expune artistul Cornel Vana.E vorba de expozitia "De odor si lacrame", care se deschide cu vernisaj diseara la ora 18 si ramane deschisa pana in 14 aprilie. Cornel Vana s-a nascut in 10 martie 1957, in satul Cacova Ierii de la poalele Muntelui Mare. Artistul isi recunoaste cu demnitate originea taraneasca. "Pesemne aveam si eu ceva de spus, din moment ce in ast timp, de cincizeci de ani, preocuparea majora a fost pictura si sculptura", spune ... citește toată știrea