Veste buna despre strada Eroilor din Floresti! Licitatia s-a terminat si se va lucra

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, anunta ca s-a terminat licitatia pentru strada Eroilor si ca se va lucra, incepand de saptamana viitoare."Am derulat o prima licitatie unde am avut un participant, care nu a depus oferta si atunci am fost nevoiti sa ajustam preturile, care au crescut mult intr-un timp scurt. Am ajustat preturile si am reluat licitatia, iar spre bucuria mea si a celor care au lucrat la acest proiect am reusit sa semnam contractul. Saptamana trecuta am semnat contractul ... citeste toata stirea