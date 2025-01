Veste buna pentru padurea Hoia-Baciu! Drumul a fost inchis traficului auto: "Masinile circulau in numar din ce in ce mai mare"

Drumul prin padurea Hoia-Baciu a fost inchis traficului auto, iar pietonii si biciclistii se pot bucura linistiti de padure, fara sa se teama de masinile cu viteza, care circulau in numar din ce in ce mai mare.In ultimii ani s-au facut mai multe marsuri si tururi ghidate in campania pentru Inelul Verde Metropolitan, in Reteaua pentru Natura Urbana, la care au participat sute de persoane si s-a cerut stoparea urbanismului haotic de langa padure, a circulatiei auto si transformarea padurii ... citește toată știrea