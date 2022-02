Vesti bune, incidenta infectiei cu coronavirus a scazut considerabil in Cluj-Napoca, dupa saptamani in care s-a apropiat de pragul-record de 40 de cazuri la mia de locuitori, mai ridicat decat media judeteana care e la randul ei printre cele mai ridicate din tara.Incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi la 31,78 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca, in scadere considerabila dupa ce saptamani intregi a crescut peste pragul de 30 de cazuri la mie si s-a apropiat de 40 la mie. Vineri ... citeste toata stirea