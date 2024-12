Vesti bune pentru angajati! Romanii incep anul 2025 cu sarbatori si weekenduri prelungite

Ianuarie 2025 vine cu vesti foarte bune pentru angajatii din Romania, avand in vedere ca vor avea mai multe zile libere.Conform legislatiei in vigoare, ianuarie este una dintre cele mai generoase luni in ceea ce priveste numarul de zile libere. Cele 5 sarbatori legale din ianuarie 2025 sunt distribuite strategic in timpul saptamanii, oferind chiar posibilitatea unor weekenduri prelungite, scrie zileliberelegale.ro.1 ianuarie (miercuri) - Anul Nou, una dintre cele mai asteptate zile libere, ... citește toată știrea