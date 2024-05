Vesti bune pentru biciclistii din Cluj! Mai multe autobuze si troleibuze au fost dotate cu suporturi pentru biciclete

Autobuzele care deservesc liniile 35, 43, 43B, 43P, 46, 46B, 46L, 40, 21, au fost echipate cu suporturi pentru biciclete.Astfel, cei care doresc sa utilizeze bicicleta in oras pot folosi mijloacele de transport CTP pentru a ajunge la destinatia dorita, incepand de azi, 1 mai. Aceasta masura este in special folositoare pentru care locuiesc sau vor sa se deplaseze in zonele cu panta din Cluj-Napoca precum Calea Turzii, strada Buna Ziua sau strada Frunzisului.Mai mult, masura ofera si o ... citește toată știrea