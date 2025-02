Vesti bune pentru clujeni: o ruta de tren anulata va fi repusa in circulatie. Cand va reveni conexiunea cu Moldova

Mai multe rute de tren care au fost anulate la inceputul acestui an vor fi repuse in circulatie, conform unor documente obtinute de Club Feroviar. Mai exact, vor fi reluate nu mai putin de 23 de rute care traversau Romania, acestea fiind anulate de catre CFR Calatori in luna ianuarie, sub pretextul de a salva bani.Dintre rutele anulate, una dintre acestea conecta Transilvania de Moldova, iar suspendarea acesteia a avut un efect direct asupra vietii clujenilor care depindeau de acest traseu, ... citește toată știrea