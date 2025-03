Vesti bune pentru pensionarii clujeni: varstnicii cu venituri mici vor primi un ajutor financiar. Cine poate beneficia

Veste buna pentru varstnicii clujeni cu pensii mici! Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 800 de lei pentru batranii care au venituri lunare mai mici sau egale cu 2.574 lei, echivalentul salariului minim pe economie.Ajutorul financiar va fi virat in doua transe de cate 400 de lei: prima in luna aprilie, 2025, iar a doua la finalul anului, in decembrie. Platile se vor face prin Casa de Pensii, conform news.ro.Anuntul a fost facut de catre purtatorul de cuvant al Guvernului, ... citește toată știrea