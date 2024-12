Vesti bune pentru pensionarii din Cluj! A fost majorat plafonul de venit pentru transportul in comun gratuit, in cazul varstnicilor

Plafonul pentru facilitati la transportul in comun in cazul varstnicilor din Cluj a fost majorat.Concret, in sedinta Consiliului local de luni si in urma consultarii publice a fost aprobata propunerea de majorare a plafoanelor pentru facilitati la transportul in comun. Decizia a fost luata in contextul recalcularii pensiilor.Veniturile maxime pentru elegibilitate:pentru abonamente pe toate liniile - majorare de la 2900 lei la 3600 lei pentru abonamente pe o ... citește toată știrea