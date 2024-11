Vesti bune pentru pensionarii din Cluj-Napoca! Se majoreaza plafonul de venit pentru facilitati la transportul public

Municipalitatea clujeana a propus majorarea plafonului de venituri pana la care pensionarii pot beneficia de facilitati la transportul public.Mai exact, din datele oferite de Casa Judeteana de Pensii Cluj, numarul beneficiarilor pentru anul in curs este de aproape 63 de mii de pensionari, din care 47 de mii sunt beneficiari ai facilitatilor la transportul public in comun.Pentru anul 2025, ar fi eligibili 59.266 pensionari. In anul 2024, numarul mediu lunar de pensionari beneficiari a fost de ... citește toată știrea