Vesti bune pentru soferii din Romania. Cum pot evita amenzile pentru lipsa rovinietei

Amenzile pentru lipsa rovinietei sunt usturatoare, insa soferii romani pot scapa de o grija. In curand acestia vor fi notificati prin e-mail atunci cand le expira rovinieta. Va putea fi evitata astfel o amenda, pe care sute de mii de soferi de la noi o primesc anual, pentru neplata taxei de drum.Ordinul ministrului intra in vigoare pe 27 aprilie si a fost publicat in Monitorul Oficial pe 12 aprilie 2022. Soferii care isi platesc taxa de drum pentru o perioada mai mare de 30 de zile ar putea ... citeste toata stirea