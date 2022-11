Vesti bune! Saptamana viitoare incepe cu temperaturi mai ridicate fata de cele normale pentru aceasta perioada a anului

Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 7 - 14 noiembrie, iar cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile sud-vestice, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).In saptamana 14 - 21 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari, iar ... citeste toata stirea